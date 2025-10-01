Eski Tip Sürücü Belgelerini Yenileme Süresi 31 Ekim 2025’te Sona Eriyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip belgeler geçersiz olacak.

Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurgulayarak, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

2025 yılında toplam 2 milyon 770 bin 690 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu.

Temmuz ayında başvurular rekor seviyeye ulaştı; 1 milyon 424 bin 516 işlem yapıldı ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirildi.

Uzatma kararının ardından başvurular hızla düştü; Ağustos’ta 96 bin 134, Eylül’de ise 60 bin 703 işlem gerçekleşti.