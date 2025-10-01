banner1192
GÜNDEM:
Dünya Yaşlılar Günü’nde Her Alanda İyilik Hali Programı Düzenlendi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen “Her Alanda İyilik Hali” programına katıldı.

01 Ekim 2025 Çarşamba 15:40

Kocaeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1990 yılında ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Her Alanda İyilik Hali” temalı program düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Vali İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, KOTO Başkanı Necmi Bulut, kurum temsilcileri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Nilay Güvenç, Kocaeli Şehir Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Sibel Akbaş, Gerontolog Ebrar Gülhan ve Gerontolog Aleyna Beke sunum gerçekleştirdi. Dünya yaş ayrımcılığı, aktif yaşlanma ve yaşlı haklarına dair konular ele alındı.

Plaket takdimi sonrası konuşan Vali İlhami Aktaş, emeği geçen kurum ve personele teşekkür ederek, Geçmiş ile bugün, bugün ile gelecek arasında köprü olan ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum dedi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

