Gebze Kargalı-Yağcılar yoluna Büyükşehir imzası

Kocaeli’nin daha sağlıklı bir ulaşım ağına sahip olabilmesi için 12 ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin kırsal mahallerinde de mevcut yolları yenileyerek, ulaşıma güven ve konfor kazandırıyor.

03 Ekim 2025 Cuma 10:45

 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’DE DURMAK YOK

İlçe merkezleri kadar kırsal kesimlerdeki yolların yenileme ve bakım çalışmalarını yaparak vatandaşların seyahat konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır tanımıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze ilçesinde Kargalı ve Yağcılar mahallelerini birbirine bağlayan yolda 6 kilometre üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

 

KARGALI’DA BİN METRE ÜSTYAPI YENİLEME 

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından üstyapı yenileme çalışmasına başlanan Kargalı-Yağcılar yolu, her iki mahalleyi de birbirine bağlıyor. Doğal nedenlerden dolayı bozulan yolun Kargalı Mahallesi sınırları içerisinde kalan bin metrelik kısmında üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar dahilinde 960 metreküp trimer kazı, bin 840 metreküp yarma kazı ve 600 metreküp dolgu imalatı yapılacak. 3 bin 712 ton PMT malzemenin serileceği yola bin 728 ton binder tabaka ve bin 152 ton aşınma asfaltı serimi gerçekleştirilecek.

 

YAĞCILAR’DA 5 BİN METRE ÜSTYAPI SİL BAŞTAN

Üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Kargalı’dan Yağcılar’a uzanan yolun Yağcılar kısmında kalan Cumhuriyet Caddesi’nin 5 bin metrelik kısmında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolda 4 bin 800 metreküp trimer kazı, 9 bin 200 yarma kazı, 3 bin metreküp dolgu 2 bin 100 metre v kanal imalatı, 18 bin 560 ton PMT tabaka serimi, 8 bin 640 ton binder ve 5 bin 760 ton aşınma asfalt tabaka serimi yapılacak.

(Ömer İLGEÇ)

