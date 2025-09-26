GÜNDEM:
Başkan Büyükakın’dan Çayırova’da Muş ve Van Derneklerine Birlik Mesajı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova’da Muş ve Van Dernekleri’nin üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova’da faaliyet gösteren Muş İli ve İlçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Van İli ve İlçeleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, yöneticiler ve meclis üyeleri eşlik etti.

Ziyaretlerde dernek üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti aktardı. Başkan Büyükakın ise yaptığı konuşmada, “Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.

Sivil toplum kuruluşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, Muş ve Vanlı hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor ve Kocaeli’yi daha güzel yarınlara taşımak için çalışıyoruz. Sizlerin desteği ve dualarıyla şehrimizi hep birlikte ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, dernek üyeleriyle yapılan karşılıklı sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Başkan Büyükakın, hemşehrilerin görüşlerini doğrudan dinlemenin önemine dikkat çekti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Muş İli Ve İlçeleri Dayanışma Ve Yardımlaşma DerneğiVan İli Ve İlçeleri Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği
