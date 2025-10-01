Kocaeli’de Ailecek Kocaeli Projesi Başlıyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Milli Eğitim Bakanlığı’nın Genç AR-GE programı ve 2025 Aile Yılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan Ailecek Kocaeli Projesi, öğrenci ve velilere yönelik eğitim, kültür ve atölye etkinlikleriyle hayata geçiriliyor.

KOCAELİ – Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gençlerin bilim, sanat, kültür ve spora katılımlarını artırmak amacıyla başlatılan “Genç AR-GE” programı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen 2025 “Aile Yılı” kapsamında, Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından “Ailecek Kocaeli Projesi” hazırlandı.

Proje ile gençlerin yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayabilmeleri, ailelerin milli ve manevi değerler doğrultusunda güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

Etkinlikler kapsamında; ilkokul öğrencileri ve velileri için Mutfak Atölyeleri, ortaokul grupları için Robotik Kodlama Atölyeleri, lise öğrencileri ve aileleri için ise Aile İçi Etkili İletişim Seminerleri düzenlenecek.

Yerler ve Katılımcı Sayıları

Mutfak Atölyeleri: Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası – Aşçılık/Pastacılık Atölyesi (5 öğrenci – 10 veli)

Robotik Kodlama Atölyeleri: Ek Hizmet Binası – Bilgisayar Laboratuvarı (6 öğrenci – 12 veli)

Aile İçi Etkili İletişim Seminerleri: Ek Hizmet Binası – Konferans Salonu (10 öğrenci – 20 veli)

2025–2026 eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak etkinliklerde toplam 252 öğrenci ve 504 veliye ulaşılması hedefleniyor. Projeyle hem çocukların gelişimine katkı sağlanacak hem de ailelerin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

