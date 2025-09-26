Rize’de Düzenlenen Basın Toplantısı ve Kaçkar Dağları Ultra Trail Yarışı

Rize’nin eşsiz doğası Kaçkar Dağları, dünyanın dört bir yanından gelen atletlerle buluştu. 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde ilk kez düzenlenen Kaçkar by UTMB®, 6 kıtadan 55 ülkeden 1.800 sporcuyu zorlu parkurlarda buluşturuyor. Türkiye’nin UTMB World Series’deki ilk ayağı olma özelliğini taşıyan organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TGA, organizasyonun uluslararası tanıtımına destek veriyor.

Yarış öncesinde Rize Ramada Otel’de düzenlenen basın toplantısı, Rize Belediye Başkanı’nın konuşmasıyla başladı ve Gebze Gazetesi İsmail Kahraman aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Basın toplantısının kaydını buradan izleyebilirsiniz.

Katılımcılar, 402 kişi ile Kaçkar 100K, 653 kişi ile Kaçkar 50K ve 745 kişi ile Kaçkar 20K parkurlarında mücadele edecek. Kadın sporcular %33, erkek sporcular ise %67’lik oranla yarışacak. Toplamda 1.267 Türk sporcu ile Türkiye, ülke bazında birinci sırada yer alırken, 533 yabancı sporcu arasında İran, Rusya, Kazakistan, Fransa ve Almanya öne çıkıyor.

Dünya çapında elit atletler de Kaçkar parkurlarında yer alıyor. İtalya’dan Philipp Ausserhofer, Fransa’dan Josephine Bayle, İspanya’dan Mariano Ontañon ve İsviçre’den Colin Mottas, uluslararası başarılarıyla yarışa renk katıyor. Türkiye’den Beyza Güzel, Doğa Karataş ve işitme engelli ultra trail sporcusu Kadir Çelik de parkurlarda ülkeyi temsil ediyor.

Kaçkar by UTMB®, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, DOKA, Türkiye Atletizm ve Dağcılık Federasyonları, Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın destekleriyle düzenleniyor. Yarışın ana sponsorları arasında Hoka Dacia, Suunto ve Turkcell bulunuyor; etkinlik Wild is the Trail mottosuyla gerçekleşiyor.

UTMB® Yarış Direktörü Johann Essl, Kaçkar UTMB, sporun, doğanın ve kültürün buluştuğu uluslararası bir etkinlik. Katılımcılarımızı unutulmaz bir deneyim bekliyor, dedi.

Kaçkar UTMB®, Türkiye’nin spor turizmi gücünü ön plana çıkarıyor ve Karadeniz’in zirvesini dünya çapında bir ultra trail buluşma noktası haline getiriİyor.

