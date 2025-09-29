Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü

GALİBİYET UZATMADA GELDİ
Üçüncü periyotla birlikte hücumdaki üstünlüğünü artıran Çayırova Belediyesi, son periyot öncesi farkı 5’e indirdi. Son periyodun bitmesine çok kısa bir süre kala öne geçmeyi başaran Çayırova Belediyesi, yediği son saniye basketiyle karşılaşmanın uzatmaya gitmesini engelleyemedi. Uzatma periyodunda ise üstünlüğü bir an olsun bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 95-106 galip ayrılmayı başardı.
GALLİNAT’TAN 23 SAYI
Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 23 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 20 sayısı, Berkay Candan’ın 16 sayısı, Hakan Yapar’ın 12 sayısı ve Ömer Utku Al’ın 12 sayı, 13 asistlik performansı galibiyette büyük rol oynadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sezonun ikinci karşılaşmasında deplasmanda PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’u mağlup eden, takımımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.”