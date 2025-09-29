İLÇE HABERLERİ:
Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesini sürdüren Çayırova Belediyesi, sezonun ikinci hafta karşılaşmasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmayı Çayırova Belediyesi, uzatma periyodu sonunda 95-106 kazanmayı bildi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 10:45

 Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’ne ikide ikiyle başladı. Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda güzel bir hazırlık süreci geçiren Çayırova Belediyesi. 2025-2026 Sezonu ikinci hafta karşılaşmasında PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a konuk oldu. 27 Eylül Cumartesi günü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Roberto Gallinat, Ahmet Kutay Güneş, Erdi Gülaslan, Jamari Traylor ve Hakan Yapar ilk beşiyle başladı. İlk çeyreğe istediği gibi başlayamayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 29-21 geride kapattı. İkinci periyotta da istediği gibi hücum edemeyen Çayırova Belediyesi, 51-39’luk dezavantajla soyunma odasına gitti.

 

GALİBİYET UZATMADA GELDİ

Üçüncü periyotla birlikte hücumdaki üstünlüğünü artıran Çayırova Belediyesi, son periyot öncesi farkı 5’e indirdi. Son periyodun bitmesine çok kısa bir süre kala öne geçmeyi başaran Çayırova Belediyesi, yediği son saniye basketiyle karşılaşmanın uzatmaya gitmesini engelleyemedi. Uzatma periyodunda ise üstünlüğü bir an olsun bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 95-106 galip ayrılmayı başardı.

 

GALLİNAT’TAN 23 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu, 23 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 20 sayısı, Berkay Candan’ın 16 sayısı, Hakan Yapar’ın 12 sayısı ve Ömer Utku Al’ın 12 sayı, 13 asistlik performansı galibiyette büyük rol oynadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sezonun ikinci karşılaşmasında deplasmanda PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’u mağlup eden, takımımızı yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.”

