KÜLTÜR VE SANAT:
Moda Akademisi’nde adaylar yeteneklerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin moda ve tasarım alanındaki prestijli projelerinden biri olan Moda Akademisi, yeni dönem öğrenci kabul sınavlarını gerçekleştirdi. Modelistlikten dikiş atölyesine kadar birçok branşta açılacak eğitimlere katılmak isteyen 480 aday, jüri karşısında yeteneklerini sergiledi.

03 Ekim 2025 Cuma 10:35

 480 ADAY YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Moda Akademisi, yeni dönem başvurularını almaya başladı. Modelistlik, Drapaj, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber), Bilgisayarlı Tasarım (Photoshop ve İllüstratör), Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı, Moda Koleksiyon Geliştirme, Perakende Koleksiyonu Planlama ve Uygulama ile Dikiş Atölyesi (Dikim Teknikleri) branşlarında açılacak eğitimlere katılmak isteyen 480 aday, jüri karşısına çıkarak yeteneklerini sergiledi.

 

AKADEMİSYENLERDEN OLUŞAN JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

Sınavlarda objektiflik ve şeffaflık için Moda Akademisi eğitmenlerinin yanı sıra farklı üniversitelerden akademisyenler de jüri üyeliği yaptı. Drapaj sınavında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çınar, Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı sınavında Nişantaşı Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ferhat Dumanlı, Moda Koleksiyon Geliştirme sınavında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilay Ertürk, Perakende Koleksiyonu Planlama ve Uygulama sınavında Kocaeli Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Toprak Temel görev aldı. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nevbahar Göksel misafir jüri üyesi olarak katkı sundu.

 

GELECEĞİN MODA PROFESYONELLERİ SEÇİLİYOR

Adaylar sınavlarda hem teknik becerilerini hem de tasarım kabiliyetlerini ortaya koydu. Jüri değerlendirmeleri sonucunda başarılı olanlar Moda Akademisi’nde eğitim görmeye hak kazanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Moda Akademisi, sadece eğitim değil aynı zamanda sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. Kabul sınavlarıyla moda dünyasında söz sahibi olacak genç yeteneklerin önü açılıyor.

 

SONUÇLAR 3 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle belirlenen sonuçlar, 3 Ekim Cuma günü www.istihdamakademileri.com adresinden duyurulacak.

(Ömer İLGEÇ)

