Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu

50 kilometrelik parkurda erkeklerde Cole Campbell, 4 saat 29 dakika 19 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, kadınlarda zirveye 5 saat 21 dakika 52 saniyelik süresiyle Jasmin Nunige çıktı.

20 kilometrelik parkurda ise Türk sporcular öne çıktı; erkeklerde Mestan Turhan 1 saat 59 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Beyza Güzel 2 saat 28 dakika 25 saniyeyle zafere ulaştı.

Organizasyon yetkilileri, Kaçkar by UTMB’nin Rize’nin doğal güzelliklerini ve spor turizmi potansiyelini dünyaya tanıtması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen yarış, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim olarak kayıtlara geçti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek