Kitap Fuarı’nın ruhu gece sineması ile Ormanya’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan 15. Uluslararası Kitap Fuarı öncesinde kültür-sanat etkinliklerini Ormanya’nın büyülü atmosferine taşıyor. Fuarın özel hazırlık gösterimleri kapsamında düzenlenecek “Gece Sineması” etkinliğinde, doğa ile sinemanın keyfi bir arada yaşanacak.

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:35

 ORMANYA’NIN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE GECE SİNEMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri, doğa ile sinemayı buluşturmaya devam ediyor. Ormanya’nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek gece sineması, 27 Eylül Cumartesi akşamı (yarın) saat 19.30’da doğa ve sinemaseverleri bir araya getirecek. Etkinlikte bu yılın en çok konuşulan animasyon yapımlarından biri olan “Vahşi Robot” filmi gösterilecek. Katılımcılar, yanlarında getirecekleri sandalyelerle yıldızların altında keyifli bir sinema deneyimi yaşayacak.

 

KİTAP FUARI ÖZEL GÖSTERİMİ

Bu özel etkinlik, Kocaeli 15. Uluslararası Kitap Fuarı’nın ön tanıtım programı kapsamında düzenleniyor. “Kağıttan Dünyaların Keşfi” temasıyla edebiyat ve kültür dünyasını kente taşıyacak olan fuar öncesinde, doğa içinde gerçekleştirilecek bu gösterim fuarın ruhunu Ormanya’ya yansıtacak. Kitap fuarıyla sinemanın buluşması katılımcılara kültürel bir yolculuk sunarken; panel, söyleşi ve imza günleri için de davet niteliği taşıyacak.

 

DOĞA VE KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte, doğa ve kültür aynı noktada buluşacak. Katılımcılar yıldızların altında film izleme ayrıcalığını yaşarken, aynı zamanda kitap fuarının heyecanına da ortak olacak.

 

PATLAMIŞ MISIR İKRAMI

Etkinliği daha keyifli kılacak sürpriz ise ücretsiz patlamış mısır, çay ve kahve ikramı olacak. Önceki gösterimlerde olduğu gibi çocukların yüzünü güldüren ve aileleri sinemanın nostaljik havasına götüren bu jest, “Vahşi Robot” filminde de vatandaşlara sunulacak. Ormanya’da yaz akşamlarını sinemayla süsleyen etkinlik, şehrin temposundan uzaklaşıp doğayla baş başa film keyfi yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

(Ömer İLGEÇ)

