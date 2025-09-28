Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Finalistleri Belli Oldu

25 Eylül 2025’te çevrim içi gerçekleştirilen ön jüri toplantısında; 10 Uzun Belgesel, 10 Kısa Belgesel, 12 Öğrenci Belgesel Film ile festivalin 10. yılına özel düzenlenen 12 Türk Dünyası Temalı Yarışma Filmi finalist olarak seçildi.
Ön jüri; akademisyen, yönetmen, sinema yazarı ve TRT temsilcilerinden oluşan 12 kişilik ekip tarafından belirlendi. Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB, üniversiteler, meslek örgütleri ve medya kuruluşlarının desteğiyle düzenleniyor.
Uzun Belgesel Finalistleri
-
Biz Radyoyu Çok Sevdik – Türkiye
-
Bölünmüş Ada – Türkiye / İngiltere
-
Domates Biber Depresyon – Türkiye
-
Han İnsanları – Türkiye
-
Kavak Ağacının Gölgesinde – Türkiye
-
Kür – Çaylar Anası – Azerbaycan
-
Nilgün – Türkiye
-
Son Göçebeler – Kazakistan
-
Tünel – Türkiye
-
Zamanın Kıyısında Sınav – Türkiye
Kısa Belgesel Finalistleri
-
Ağaç Adam – Türkiye
-
Baletler Köyü – Türkiye
-
Benim Evim – ARAN – Azerbaycan
-
Denge – Türkiye
-
Geniş Bir Ülke – Güneş Burada İhtişamlı – Özbekistan
-
İsmimi Yaz – Türkiye
-
Karanlıkta Görüyorum – Türkiye
-
Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan
-
Toprağa Dönüş – Türkiye
-
Venüse Açılan Pencere – Türkiye
Öğrenci Belgesel Finalistleri
-
Akış – Kırgızistan
-
Antioch Milad – Türkiye
-
Atölyede – Kazakistan
-
Bir El, Bin Renk – Kırgızistan
-
Dağ Çocukları – Kırgızistan
-
Dağların Sesleri – Tacikistan
-
Hayalet Ağlar – Türkiye
-
İlhamin Sırrı – Kırgızistan
-
Oyuncu – Kırgızistan
-
Uzunkol – Türkiye
-
Yitirilenler – Türkiye
-
Yolun Yarısında – Türkiye
Türk Dünyası Filmleri Yarışması Finalistleri
-
Anadolu Korku Hikâyeleri – Kapos – Türkiye
-
İlhamin Sırrı – Kırgızistan
-
Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan
-
Naif – Türkiye
-
Özgürlüğün Kıyısında – KKTC
-
Son Göçebeler – Kazakistan
-
Tay Mevsiminin Soğukluğu – Kazakistan
-
Turan’da Bir Altay Köyü – Türkiye
-
Türkistan Kaygısı – Özbekistan
-
Üç Harp Bir Doktor – Türk Charlie (Plevneli Ryan) – Avustralya
-
Vatansever – Kırgızistan
-
Vaveyla: Sibirya’daki Türk Esirlerin Çığlığı – Türkiye
Gala ve ödül töreni 22–24 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.