Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Finalistleri Belli Oldu

25 Eylül 2025’te çevrim içi gerçekleştirilen ön jüri toplantısında; 10 Uzun Belgesel, 10 Kısa Belgesel, 12 Öğrenci Belgesel Film ile festivalin 10. yılına özel düzenlenen 12 Türk Dünyası Temalı Yarışma Filmi finalist olarak seçildi.

Ön jüri; akademisyen, yönetmen, sinema yazarı ve TRT temsilcilerinden oluşan 12 kişilik ekip tarafından belirlendi. Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB, üniversiteler, meslek örgütleri ve medya kuruluşlarının desteğiyle düzenleniyor.

Uzun Belgesel Finalistleri

Biz Radyoyu Çok Sevdik – Türkiye

Bölünmüş Ada – Türkiye / İngiltere

Domates Biber Depresyon – Türkiye

Han İnsanları – Türkiye

Kavak Ağacının Gölgesinde – Türkiye

Kür – Çaylar Anası – Azerbaycan

Nilgün – Türkiye

Son Göçebeler – Kazakistan

Tünel – Türkiye

Zamanın Kıyısında Sınav – Türkiye

Kısa Belgesel Finalistleri

Ağaç Adam – Türkiye

Baletler Köyü – Türkiye

Benim Evim – ARAN – Azerbaycan

Denge – Türkiye

Geniş Bir Ülke – Güneş Burada İhtişamlı – Özbekistan

İsmimi Yaz – Türkiye

Karanlıkta Görüyorum – Türkiye

Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan

Toprağa Dönüş – Türkiye

Venüse Açılan Pencere – Türkiye

Öğrenci Belgesel Finalistleri

Akış – Kırgızistan

Antioch Milad – Türkiye

Atölyede – Kazakistan

Bir El, Bin Renk – Kırgızistan

Dağ Çocukları – Kırgızistan

Dağların Sesleri – Tacikistan

Hayalet Ağlar – Türkiye

İlhamin Sırrı – Kırgızistan

Oyuncu – Kırgızistan

Uzunkol – Türkiye

Yitirilenler – Türkiye

Yolun Yarısında – Türkiye

Türk Dünyası Filmleri Yarışması Finalistleri

Anadolu Korku Hikâyeleri – Kapos – Türkiye

İlhamin Sırrı – Kırgızistan

Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan

Naif – Türkiye

Özgürlüğün Kıyısında – KKTC

Son Göçebeler – Kazakistan

Tay Mevsiminin Soğukluğu – Kazakistan

Turan’da Bir Altay Köyü – Türkiye

Türkistan Kaygısı – Özbekistan

Üç Harp Bir Doktor – Türk Charlie (Plevneli Ryan) – Avustralya

Vatansever – Kırgızistan

Vaveyla: Sibirya’daki Türk Esirlerin Çığlığı – Türkiye

Gala ve ödül töreni 22–24 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

