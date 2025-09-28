GÜNDEM:
Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Finalistleri Belli Oldu

ANKARA-GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 10. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde finalist filmler açıklandı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türk toplulukları ve dost ülkelerden toplam 146 film, ön jüri değerlendirmesinden geçti.

28 Eylül 2025 Pazar 00:05

25 Eylül 2025’te çevrim içi gerçekleştirilen ön jüri toplantısında; 10 Uzun Belgesel, 10 Kısa Belgesel, 12 Öğrenci Belgesel Film ile festivalin 10. yılına özel düzenlenen 12 Türk Dünyası Temalı Yarışma Filmi finalist olarak seçildi.

Ön jüri; akademisyen, yönetmen, sinema yazarı ve TRT temsilcilerinden oluşan 12 kişilik ekip tarafından belirlendi. Festival; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA, YTB, üniversiteler, meslek örgütleri ve medya kuruluşlarının desteğiyle düzenleniyor.

Uzun Belgesel Finalistleri

  • Biz Radyoyu Çok Sevdik – Türkiye

  • Bölünmüş Ada – Türkiye / İngiltere

  • Domates Biber Depresyon – Türkiye

  • Han İnsanları – Türkiye

  • Kavak Ağacının Gölgesinde – Türkiye

  • Kür – Çaylar Anası – Azerbaycan

  • Nilgün – Türkiye

  • Son Göçebeler – Kazakistan

  • Tünel – Türkiye

  • Zamanın Kıyısında Sınav – Türkiye

Kısa Belgesel Finalistleri

  • Ağaç Adam – Türkiye

  • Baletler Köyü – Türkiye

  • Benim Evim – ARAN – Azerbaycan

  • Denge – Türkiye

  • Geniş Bir Ülke – Güneş Burada İhtişamlı – Özbekistan

  • İsmimi Yaz – Türkiye

  • Karanlıkta Görüyorum – Türkiye

  • Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan

  • Toprağa Dönüş – Türkiye

  • Venüse Açılan Pencere – Türkiye

Öğrenci Belgesel Finalistleri

  • Akış – Kırgızistan

  • Antioch Milad – Türkiye

  • Atölyede – Kazakistan

  • Bir El, Bin Renk – Kırgızistan

  • Dağ Çocukları – Kırgızistan

  • Dağların Sesleri – Tacikistan

  • Hayalet Ağlar – Türkiye

  • İlhamin Sırrı – Kırgızistan

  • Oyuncu – Kırgızistan

  • Uzunkol – Türkiye

  • Yitirilenler – Türkiye

  • Yolun Yarısında – Türkiye

Türk Dünyası Filmleri Yarışması Finalistleri

  • Anadolu Korku Hikâyeleri – Kapos – Türkiye

  • İlhamin Sırrı – Kırgızistan

  • Moğolistan Kazak Kartal Avcıları – Moğolistan

  • Naif – Türkiye

  • Özgürlüğün Kıyısında – KKTC

  • Son Göçebeler – Kazakistan

  • Tay Mevsiminin Soğukluğu – Kazakistan

  • Turan’da Bir Altay Köyü – Türkiye

  • Türkistan Kaygısı – Özbekistan

  • Üç Harp Bir Doktor – Türk Charlie (Plevneli Ryan) – Avustralya

  • Vatansever – Kırgızistan

  • Vaveyla: Sibirya’daki Türk Esirlerin Çığlığı – Türkiye

Gala ve ödül töreni 22–24 Ekim 2025 tarihlerinde Ankara’da yapılacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

