Büyükşehir ekipleri 7x24 çalışıyor

HER YERDE EKİPLER VAR

Kentin dört bir yanında dev projeler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst yapı onarım ve asfalt işlerine sadece gündüz değil gece saatlerinde de devam ediyor. Karamürsel'den Kandıra'ya, Kartepe'den Çayırova'ya kadar, 7/24 esasına göre çalışma yapan Büyükşehir ekipleri, kimi bölgelerdeki asfalt serme çalışmalarını gece gerçekleştiriyor. Böylece hem çalışma yapılan bölgedeki trafik aksatılmamış oluyor hem de yaya güvenliği sağlanıyor. Gece mesaisi, en çok da sorunları hızlı bir şekilde çözülen vatandaşı memnun ediyor.

BAŞİSKELE KAVŞAĞI'NDA DURMAK YOK

Büyükşehir'in durmadan çalışma yaptığı noktalardan biri de Başiskele Kavşağı Koridor Projesi. Adeta açık kalp ameliyatı yapılan Başiskele Kavşağı'nda çalışmalar hızlı ilerlerken, yüklenici firma da Büyükşehir'in "1 yılda bitirilecek" talebine uygun olarak geceleri de çalışıyor. Fore kazık çalışmalarının önemli bir kısmı gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Bu da çalışmalarda kısa sürede gözle görülür bir ilerleme sağlıyor.

BÜYÜKAKIN: ARŞİV DEĞİL ANLIK ÇALIŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, "Memleketimden çalışma manzaraları" diyerek, ekiplerin bazı bölgelerdeki çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin arşiv değil anlık çalışmalar olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Büyükşehir olarak durmadan yola devam ediyoruz" dedi. Büyükakın ekiplere başarı ve kolaylık diledi.



(Emre KAHRAMAN)