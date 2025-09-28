Büyükşehir’den “Karavan Park”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içinde gelişigüzel parklanmaları, otopark işgallerini önlemek amacıyla Kartepe’de “Karavan Park” alanı oluşturdu. Bu sayede karavan tutkunları da daha modern şartlarda düzenli ve güvenli şekilde parklanma yapabilecek.

SAĞLAM ZEMİN, UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde, 11 bin 500 m2 alanda inşa edilen “Karavan Park”, 210 araç kapasiteye sahip. Alana 3 bin 500 ton plentmiks temel ve bin 700 ton asfalt serildi. Alt ve üst yapısıyla sağlam, karavan tutkunlarının uzun süreli ihtiyaçlarını da karşılayacak park alanı, Kartepe’nin doğal güzelliklerinin de hemen yanı başında bulunuyor.

MODERN DONATILARLA KONFORLU ALAN

Park çizgileri, yönlendirme tabelaları, aydınlatma sistemi, yağmur suyu hatları ve ızgaralarla donatılan Karavan Park’ta çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları da yapıldı. Ayrıca alanın güvenliği de düşünüldü. Karavan alanı bariyerle kapatılırken, güvenlik personeli de görevlendirildi. Böylece karavan sahipleri, doğayla iç içe, güvenli ve konforlu bir parklanma imkânına kavuştu. Karavan tutkunları şimdiden bu alanı kullanmaya başladı.



(Emre KAHRAMAN)