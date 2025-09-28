Büyükşehir, Fevziye Camii’yi elden geçiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarıyor. Bu kapsamda 16. yüzyıl eseri olan Fevziye Camii’nin bahçesindeki kırık taşlar ve çatlak zemin Büyükşehir tarafından bakım ve onarımdan geçiyor.

ÇATLAYAN ZEMİN VE TAŞLAR ONARILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in tarih hafızası olan Fevziye Camii’nde tadilat çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında cami bahçesinin zamanla kırılan merdiven taşları ve çatlayan zemini onarılıyor. Öte yandan şadırvanın kırılan merdiven taşlarını da tamir eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, estetik dokunuşlarla tarihi camiyi elden geçirecek. Ekipler tarafından cami bahçesine banklar ve çöp kutuları da konuldu.

ÖZGÜN YAPIYA UYGUN ÇALIŞILIYOR

Geçtiğimiz haziran ayında caminin dış cephesinde bakım ve onarım çalışması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını caminin tarihi dokusuna uygun sürdürüyor. Kocaeli’nin önemli bir tarih hafızası olan Fevziye Camii’nin bakım ve onarımı, usta eller tarafından özgün bir şekilde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyılda inşa edilen ve kültür mirası değeri taşıyan Fevziye Camii’ndeki çalışmaları ibadet yapmayı engellemeyecek şekilde sürdürüyor.



