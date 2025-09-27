ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: "Nefesini keserim"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit:

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:46

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimliği tespit edilen şoför hakkında işlem yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
  "25 Eylül'de olaya karışan servis şöförü tespit edilerek hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem yapılmış, ayrıca trafik yönünden kusurlu eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır." 
  Otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, servis şoförünün aracın önünü kestikten sonra, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehditler savurduğu duyuluyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu:...
Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğal...
Encümenden çevre düşmanlarına 7 milyon ceza Encümenden çevre düşmanlarına 7 milyon ceza
10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı 10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı
Kamyonet bariyerlere uçtu Kamyonet bariyerlere uçtu
Kız meselesi yüzünden işlenen cinayet ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Kız meselesi yüzünden işlenen cinayet ile ilgili...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu:...
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran...

Haberi Oku