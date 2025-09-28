Şair, Yazar ve Kültür İnsanı Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti

Uzun yıllar şiirleri, kitapları ve yazılarıyla Türk kültür hayatına katkı sunan Bakiler’in vefatı, edebiyat ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman, Bakiler’le farklı dönemlerde belgesel çalışmaları yaptıklarını hatırlatarak, “Uzun yıllardır yakından tanıdığım ve belgesel çekimleri yaptığım kıymetli edebiyat insanı Yavuz Bülent Bakiler’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Bakiler’in Türkistan (Yesi) gezisi sırasında Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yapılan belgesel söyleşileri de program arşivinde yer alıyor. Bu özel belgesel çekimlerini Türkistan’daki söyleşi için buradan,

Bakiler, “Türkistan” kitabıyla Türk-İslam coğrafyasını tanıtıp sevdiren; “Balkanlar’da Öksüz Kubbeler” şiiriyle okuyucuyu Rumeli ve Tuna boylarına taşıyan önemli eserler verdi. Hasta yatağında dahi kitap okumayı sürdürerek gençlere örnek oldu.

Aslen Azerbaycan Türkü olan Yavuz Bülent Bakiler, 1936 yılında Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kısa süre gazetecilik yaptı, TRT Ankara Radyosu’nda kültür programları hazırlayıp sundu. 1969–1975 yılları arasında Sivas’ta avukatlık yaptı, siyasette aktif rol aldı. Daha sonra Başbakanlık ve Kültür Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.

Edebiyat hayatına lise yıllarında başlayan Bakiler’in şiirleri Hisar dergisi ve Türk Sanatı gibi önemli dergilerde yayımlandı. Uzun yıllar gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, şiir ve deneme kitapları kaleme aldı. En bilinen eserleri arasında “Türkistan” ve “Balkanlar’da Öksüz Kubbeler” yer alıyor.

Devr-i Alem Belgesel Programı ve İsmail Kahraman, Bakiler’in vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kederli ailesine, sevenlerine ve Türk edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

