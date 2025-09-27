KÜLTÜR VE SANAT:
Darıca Kütüphanesi’nde Kitap Fuarı heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde düzenlediği kütüphane buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda kültür buluşmalarının ikincisi Darıca Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Kağıdın büyülü dünyasıyla buluşmak için gün sayan Darıcalı gençler, “Toplumsal Hafızada Kimlik Arayışı” başlıklı söyleşiye büyük ilgi gösterdi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:40

 BULUŞMALARIN ADRESİ DARICA KÜTÜPHANESİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren “Kütüphanem Kocaeli”, 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesi kütüphane buluşmalarının ikincisini Darıca Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında konuk edilen Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, “Toplumsal Hafızada kimlik Arayışı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

 

DİNLEYİCİLERE FARKLI BAKIŞ AÇILARI SUNULDU
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın söyleşide, özellikle kimlik karmaşası ve toplumsal hafızanın dönüşümü gibi konulara değinerek dinleyicilere farklı bakış açıları sundu. Bu kapsamda bireylerin ve toplumların geçmişle olan bağlarını nasıl kurdukları, bu bağların kimlik oluşumuna nasıl etki ettiği gibi önemli sorular tartışmaya açıldı.

 

AKIN’DAN DİKKAT ÇEKİCİ ÖRNEKLER
Söyleşi boyunca kimlik karmaşası, kültürel süreklilik, unutuşun politikası ve kolektif belleğin inşası gibi kavramlar üzerinde duruldu. Özellikle günümüz toplumlarında kimliğin çok katmanlı bir yapıya büründüğünü belirten Akın, modernleşme, göç, dijitalleşme ve kültürel çatışmaların bireylerin kendilik algısını nasıl dönüştürdüğüne dair dikkat çekici örnekler sundu. Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlikte, toplumsal belleğin sadece tarihsel olaylara değil, aynı zamanda geçmişle kurulan bağlar, ritüeller ve ortak değerler üzerinden şekillendiği ifade edildi.

