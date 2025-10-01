banner1192
KÜLTÜR VE SANAT:
Kütüphane buluşmaları Gebze’de kapanış yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kütüphanem Kocaeli, 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kütüphane buluşmalarının dördüncüsünü Gebze Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.

01 Ekim 2025 Çarşamba 16:50

 YAZAR ALTINTAŞ, GEBZELİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kütüphanem Kocaeli, 15. Kitap Fuarı öncesinde kütüphane buluşmalarının dördüncüsünü Gebze Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Etkinlikte yazar Samet Altıntaş, mekânın yalnızca fiziksel bir alan olmanın ötesinde, toplumsal hafıza ve kültürel birikimle şekillenen dinamik bir unsur olduğuna dikkat çekti. Kültür ile mekân arasındaki karşılıklı etkileşimi çeşitli örneklerle açıklayan Altıntaş, mekânların toplumların kimliğini nasıl şekillendirdiğini, kültürel aidiyetin nasıl yerle kurulduğunu ve bireyin yaşadığı yerle kurduğu ilişki üzerinden kimliğini nasıl inşa ettiğini çeşitli örneklerle anlattı.

 

“HER SOKAĞIN, HER MEYDANIN BİR HİKÂYESİ VARDIR”
Altıntaş konuşmasında, özellikle yaşanılan yerlerin bireylerin hafızasında nasıl iz bıraktığına dikkat çekerek, “Bir şehri şehir yapan sadece binaları değil, o şehirde yaşayanların ürettiği anlamlardır. Her sokağın, her meydanın bir hikâyesi, bir kimliği vardır” dedi. Katılımcılarla interaktif olarak ilerleyen etkinlikte, gündelik yaşamda fark edilmeyen ancak bireyin kimlik oluşumunu etkileyen fiziksel ve sembolik mekânlara değinildi.

(Erkan ERENLER)

