Başkan Bıyık, hafta sonunu vatandaşlarla geçirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonunu vatandaşların içimde yoğun bir mesai ile geçirdi. Düğün ve cenaze ziyaretlerinde vatandaşların yanında olan Başkan Bıyık, aynı zamanda dernek ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. Vatandaşların sevinçlerine ortak olan ve acılarını paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizim için en önemli görev, her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmak. Birlik ve beraberlik ruhumuzu canlı tutmak için her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” dedi.
DARICALILARLA GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ
Esnafla sohbet ederek talep ve önerileri dinleyen Başkan Bıyık, dernek ziyaretlerinde de toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti. Yoğun bir hafta sonu programını vatandaşlarla buluşarak geçiren Başkan Bıyık, Darıcalılarla gönül köprülerini güçlendirmeyi sürdürdü.