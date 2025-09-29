Sinema dönüşünde kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Körfez D-100 Karayolu İstanbul istikametinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:38