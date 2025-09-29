ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sinema dönüşünde kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Körfez D-100 Karayolu İstanbul istikametinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, yolun karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinema dönüşünde kaza: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:38

 Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde İzmit'te sinema eğlencesinden dönen Kadir Miraç Göker (17), iki arkadaşıyla birlikte otobüsten indikten sonra Hacıosman Mahallesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi yönüne geçmek istedi. D-100 Karayolu'na çıkan Kadir Miraç Göker, İstanbul istikametine gitmekte olan ve kendisini son anda fark eden polis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kadir Miraç Göker hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Büyükşehir zabıtasından dilencilere geçit yok Büyükşehir zabıtasından dilencilere geçit yok
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
CHP kongresinde kavga: Tekme ve tokatlar havada uçuştu CHP kongresinde kavga: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku