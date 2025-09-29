ASAYİŞ:
Büyükşehir zabıtasından dilencilere geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:36

 İKİ DİLENCİYE SUÇÜSTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin merkezi noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için denetimlerini sürdüren ekipler, İzmit Milli İrade Meydanı’nda suçüstü yakalanan iki dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uyguladı.

 

6 BİN 160 TL’YE EL KONULDU
Denetimler sırasında dilencilerin üzerinden çıkan 6 bin 160 TL nakit paraya da el konuldu. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları mesken tutan dilencilere karşı ekiplerin çalışmaları artarak sürecek.

 

VATANDAŞLARA UYARI
Huzurlu, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir kent için gece gündüz özveriyle çalışan Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşları rahatsız ederek para ve yardım talebinde bulunan dilencilere göz açtırmayacak. Yetkililer, kent düzenini bozan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

(Erkan ERENLER)

