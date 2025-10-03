Kocaeli “Mutlu Şehir”le Dünyaya Örnek Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü (WeGO) iş birliğiyle düzenlenen Seoul Smart City Prize 2025’te ödüle layık görüldü.



Mutlu Şehir Kocaeli: Kapsayıcı Kentsel Refah İçin Bütünleşik Sivil Yönetişim” modeli, vatandaşların karar süreçlerine aktif katılımını merkeze alarak uluslararası başarıya imza attı. Kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler ve Roman vatandaşların süreçlere katılımı, ödülün kazanılmasında belirleyici oldu.

Büyükşehir’in insan odaklı akıllı şehir vizyonu, teknolojiye dayalı akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra gönüllülük ve sosyal kapsayıcılığı önceliklendirmesiyle öne çıktı. Bu doğrultuda hayata geçirilen ŞÛRA Kocaeli, Sivil Dünya Kocaeli ve Kocaeli Gönüllüsü Platformu da uluslararası jüri tarafından ödüle değer görüldü.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada, “Bu başarı, şehrimizin insan odaklı yönetişim anlayışının uluslararası alanda tescilidir. Kocaeli adına gururluyuz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek