banner1192
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelililer, “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliğinde buluşacak

15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentin asırlık çınar ağaçları bu yıl da kitaplarla dolacak. Kâğıttan doğup tekrar dallara konan kitaplar, okurlara edebi bir heyecan yaşatacak.

Kocaelililer, 'Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliğinde buluşacak

01 Ekim 2025 Çarşamba 16:58

 SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA

Etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahafları ile 7’den 70'e tüm kitap tutkunlarını kucaklayacak olan 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dev fuar öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği “Ağaçlar Kitap Açıyor” etkinliği, 03 Ekim Cuma günü sabahın ilk ışıklarıyla kitapseverlerle buluşacak.

 

3 EKİM’DE ÜÇ NOKTADA

Saat 07.30’da İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki asırlık çınarlar ve Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı’ndaki ağaçlar, yaprak yerine kitaplarla süslenecek. Saat 11.00’de ise Kocaeli Üniversitesi kampüsünde öğrenciler, dallardan kitap toplayarak bu anı ölümsüzleştirecek.

 

DALINDAN KİTAP HEYECANI

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrenciler ve vatandaşlar, kitapları dakikalar içinde ağaçlardan toplamanın heyecanını yaşayacak. Her bir kitap, sanki ağaçların ikinci kez çiçek açışı gibi, merakla uzanan ellerde yeni bir yolculuğa çıkacak. Bu benzersiz etkinlik, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın vazgeçilmez geleneklerinden biri olarak şehre hem edebiyat hem de bahar kokusu taşıyacak.

 

15. KİTAP FUARI BAŞLIYOR

04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayacak. Fuar kapsamında 1050 söyleşi, panel ve imza programı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 23 bin 514 kişilik ziyaretçi sayısıyla bugüne kadarki en yüksek katılım gerçekleştiren Kitap Fuarı, 15’inci buluşmada bu rekorunu kırmak istiyor.  Bir milyonu aşkın ziyaretçinin beklenildiği fuar, Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri aynı gölgede buluşturacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı
Bahçem Çayırova’nın kurdelesi kesildi Bahçem Çayırova’nın kurdelesi kesildi
Gonca’da her adım büyük umuda dönüşüyor Gonca’da her adım büyük umuda dönüşüyor
Büyükşehir’den çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum desteği Büyükşehir’den çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum...
Aileler yarışacak, barış mesajları Gazze’ye ulaşacak Aileler yarışacak, barış mesajları Gazze’ye...
Saygınlar Kulübü’nde dostluk bağları güçleniyor Saygınlar Kulübü’nde dostluk bağları güçleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevreyi kirleten ve halkın huzurunu bozan her türlü olumsuz...

Haberi Oku