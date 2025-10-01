Gonca’da her adım büyük umuda dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yeni hikâyeler yazılıyor. Burada aldığı terapilerle bağımsızlık yolunda ilk adımlarını atan 8 aylık Hümeyra bebek, merkezin en sevilen üyelerinden biri oldu.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİYLE İLK ADIMLARINI ATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin topluma daha aktif katılımını, sosyalleşmelerini ve yeni deneyimler kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 7’den 70’e herkese kapılarını açıyor. Merkezin en küçük üyesi ise henüz 8 aylık olan Hümeyra İkiz. Down sendromlu doğan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Hümeyra bebek, Gonca’daki duyu bütünleme terapileri sayesinde kısa sürede büyük gelişmeler kat etti.

ZORLU BİR BAŞLANGIÇ

Hümeyra’nın annesi Halise İkiz, hamileliğinde aldığı haberle yaşadığı süreci şöyle anlattı; “Detaylı ultrason sırasında bebeğimin kalbinde sorun olduğunu öğrendik. Sonrasında yapılan amniyosentezde yüzde 99 down sendromu teşhisi konuldu. Çok zor bir süreçti. Özellikle hamileliğim boyunca anksiyete ve panik ataklarla mücadele ettim. Ama Hümeyra doğduğunda meleğimi kucağıma aldım. O an yaşadığım tüm korkuların yersiz olduğunu anladım.” Doğum sonrası yoğun bakım sürecinin çok yıpratıcı geçtiğini belirten Hatice İkiz, Hümeyra’yı her zaman bir “emanet melek” olarak gördüğünü ve süreci kabullenerek mücadele ettiklerini vurguladı.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNİN KATKISI

Hümeyra, Gonca’da aldığı duyu bütünleme seanslarıyla kısa sürede önemli gelişmeler kat etti. Başlangıçta başını kontrol edemiyor, dönemiyor ve çevresine ilgisi sınırlıydı. Üç aylık düzenli terapi sonrası ise başını bağımsız tutabiliyor, dönme hareketlerini yapabiliyor, kollarını ve bacaklarını aktif kullanıyor, çevresine daha fazla tepki veriyor. Annesi Halise İkiz, “Boynunu tutamıyordu, şimdi tutuyor. Önceden dönemiyordu, artık yüzüstü dönebiliyor. Eğitimler sayesinde desteksiz oturmaya da başlamak üzere” diyerek sevincini dile getirdi.

GONCA’NIN KATKISI BÜYÜK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece bireylere değil ailelerine de destek sunuyor. Geniş ve ferah sınıfları, donanımlı materyalleri, engelleri ortadan kaldıran yapısıyla ailelere güven veriyor. Anne Halise İkiz, merkeze ilk geldikleri günü şöyle anlattı; “Eşim, oğlum, babam hepimiz geldik. İlk görüşte çok beğendik. Sınıflar geniş, materyaller çok fazla, park sorunu bile yok. Burada her şey düşünülmüş. Ayrıca burası sayesinde yalnız olmadığımı anladım, diğer annelerle dayanışma içinde oldum.”

“DÜNYANIN SONU DEĞİL, BİR MELEK EMANET”

Anne İkiz, kendisiyle benzer süreçleri yaşayan ailelere de mesaj vererek, “Down sendromu dünyanın sonu değil. Onlar bize emanet edilmiş birer melek. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmek çok önemli. Biz Gonca sayesinde çok şey öğrendik, çok şey kazandık” dedi. Hümeyra’nın hikâyesi, Gonca’nın en küçük bireyi olarak hem umut hem de örnek oluyor. Onun yolculuğu, benzer durumda olan birçok aile için ilk adımı atma cesareti veriyor.



(Erkan ERENLER)