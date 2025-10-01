Saygınlar Kulübü’nde dostluk bağları güçleniyor

“YENİ DOSTLUKLAR KURDUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete sunduğu Saygınlar Kulübü, üyeleriyle birlikte büyüyerek sosyalleşme, yeni dostluklar kurma ve kültürel gezilere katılma imkânı sunuyor. 5 ayda 1500 üyeye ulaşan Saygınlar Kulübü’nü ikinci evi olarak gören 60 yaş üzeri vatandaşlar, burada sunulan hizmetlerden oldukça memnun. Kulübün müdavimlerinden Nurhan Çatal, “Burası çok güzel, temiz, konforlu bir yer. Çalışanların ilgisi, hizmeti çok güzel. Sosyal medyadan duydum burayı ve buraya gelmeye başladım. Yeni dostluklar kurduk, onlarla her gün muhabbet ediyoruz. Her gün gelemesem de sevdiğim etkinlikleri kaçırmamaya çalışıyorum. Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a böyle bir yeri bizlere kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI YAŞAM TÜYOLARI ALIYORUM”

Açıldığı günden bu yana Saygınlar Kulübü’ne gelen İsmail Çırakoğlu ise, “Çok güzel bir hizmet, hoşumuza gidiyor. Buraya gelip birer kahvemizi içiyoruz. Bize bu hizmeti sağladığı için Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Açıldığı günden beri buraya geliyorum. Sohbetlere katılıyorum ve Sağlıklı Yaşam Topluluğunun etkinliklerine katılıyorum. Sağlıklı yaşam tüyoları alıyorum ve bunu günlük hayatımda uyguluyorum” diyerek

Saygınlar Kulübü’nü bütün 60 yaş ve üzeri vatandaşlara tavsiye etti.

“HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Kültür Sanat Topluluğunun etkinliklerine katılan Yıldız Uray, “Burada yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. En güzeli de bu. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği benim favorim. Bu etkinlikleri hiç kaçırmam. Cuma günleri de okuma var. Hocamız dini bilgiler veriyor. Egzersiz yapıyoruz. Bizleri hatırladığı için, bizlere değer verdiği için Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar hiçbir belediye ve hiçbir yönetim yaşlılara bu kadar önem vermemişti. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, yolu açık olsun. Çok memnunuz” dedi.

“HER GÜNÜMÜZ ARTIK ÇOK DEĞERLİ”

Saygınlar Kulübü’nde yeni dostluklar kuran Mustafa Aydoğan, “Buradaki hizmeti çok değerli buluyorum. Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki arkadaşlarla tanışmak benim için çok güzel bir fırsat oluyor. O açıdan çok memnunum. Buradaki etkinlikler ve aktiviteler yaşlılar için çok güzel düşünülmüş. Biz 60 yaş ve üzeri yaşlılar Saygınlar Kulübü’nde günümüzü çok güzel değerlendirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZ”

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Saygınlar Kulübü’ne gelen Cemile Kater,“İlk defa buraya geldim. Allah’a çok şükür memnun kaldım. Allah başkanımıza ve ekibine uzun ömür versin, kuvvet versin. Çok güzel bir yer, bundan daha iyi nasıl olabilir? İlk defa geziye gideceğim. Orada da güzel arkadaşlıklar kuracağıma eminim. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu değerli mekânı bizlere kazandırması çok özel. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

“ÇOK ÖZEL BİR YER”

Arkadaşları sayesinde Saygınlar Kulübü’nü keşfeden Ali Asker Algül de kulübe hayran kalanlardan. Algül yaptığı açıklamada, “Saygınlar Kulübü, gerçekten çok özel bir yer. Allah, Tahir Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Hizmetleri çok güzel. Burayı yeni keşfettim ve her gün geliyorum. Burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

“SAYGINLAR KULÜBÜ’NE BÜYÜK BİR TALEP VAR”

Saygınlar Kulübü’nün yeni üyelerinden Makbule Bülbül, “Ben de Saygınlar Kulübü’ne üye oldum ve hizmetleri çok beğendim. Her şeyden faydalanmaya çalışıyoruz. Sağlıklı Yaşam Topluluğuna kayıt oldum. Bugün spor yaptık, daha sonra çay ve simitle kahvaltımızı yaptık. Hep böyle güzel işler yapılsın. Geçen gün arkadaşlarımızı kayıt ettirmeye geldim ve talep o kadar çok ki üye formu kalmamıştı” diyerek kulübe çok fazla rağbet olduğunu belirtti.

“ÇOK ŞANSLIYIZ”

Saygınlar Kulübü ile boş vakitlerinin artık dolu dolu geçtiğine dikkat çeken Mustafa Okumuş ise, “Buradaki hizmetler çok güzel, her şeyden çok memnunuz. Kocaeli’de ikamet eden yaşlılar olarak çok şanslıyız. Çünkü bizleri böyle önemseyen bir belediye başkanımız var. Böyle bir hizmeti kente kazandıran başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.



