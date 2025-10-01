Yola beton döken firma cezadan kurtulamadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevreyi kirleten ve halkın huzurunu bozan her türlü olumsuz davranışa karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde yola beton dökerek çevreyi kirleten bir firma, zabıtanın kontrolüne takıldı. Firmaya 20 bin TL para cezası kesildi.

20 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı (Ambulans Yolu) bölgesinde bir beton firmasına ait kamyonun yola beton dökerek hem çevre kirliliğine hem de trafik güvenliğini tehdit edecek duruma yol açtığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında firma hakkında 20 bin TL idari para cezası uyguladı.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

Vatandaşların güvenli ve temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir zabıtası, çevreyi kirleten unsurlara karşı anında müdahale ediyor. Kurtuluş Bulvarı’nda yapılan denetim, zabıta ekiplerinin kent genelinde çevre düzenini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri; daha yaşanabilir, düzenli ve temiz bir kent için denetimlerini sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların çevre kirliliğine sebep olan durumları ivedilikle 153 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istiyor.



(Erkan ERENLER)