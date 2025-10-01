Bahçem Çayırova’nın kurdelesi kesildi

Çayırovalı ilçe sakinlerinin yeşille ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği ‘Bahçem Çayırova’ projesi resmen açıldı. Açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Daha yeşil bir Çayırova için birçok projeyi ilçeye kazandıran ve ilçe sakinlerinin huzurla vakit geçirebilecekleri sosyal alanlara büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir projenin daha kurdelesini kesti. Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunacak, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluşacakları, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabilecekleri, atölye eğitimleriyle doğayı keşfedebilecekleri Bahçem Çayırova Projesi resmen açıldı. Şekerpınar Mahallesi’nde oluşturulan 12 bin metrekarelik alanda, serası, bostanları ve kümesleriyle, ‘Şehrin İçinde Doğanın İzinde’ mottosuyla Çayırovalılara hizmet verecek proje, ilçe sakinlerinin büyük beğenisini kazandı. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, birim müdürleri, öğrenciler ve ilçe sakinleri katılım gösterdi.

TOPRAĞA DOKUNACAKLAR

7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabildiği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak Bahçem Çayırova Projesi’nin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “

“HAYAL ETTİĞİMİZ PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Yine Bahçem Çayırova projesi kapsamında bir aradayız. Birkaç ay önce lavanta bahçesinde buluşmuştuk. Çayırova’mızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın toprakla buluşmasını önemsiyoruz. Özellikle bizler bostanı, serası ve bahçeleriyle hayal ettiğimiz projeyi hayata geçirdik. Toprakla ve bahçeyle uğraştığınızda adeta rehabilitasyon sürecine giriyorsunuz. Çayırova’mız sanayisi yoğun olan bir bölge. İnsanımız topraktan ister istemez uzaklaşmış oluyor. Biz bunun önüne geçmek için birçok çalışma yaptık.

“DAHA YEŞİL BİR ÇAYIROVA İÇİN”

Akse mahallemizde millet bahçesi yaptık. Cumhuriyet Mahallesi’nde millet Bahçesi yaptık. Şehri tasarlarken, canlıyı ve doğayı düşünmek zorundayız ve bunu çok önemsiyoruz. Bu bağlamda da bu projeyi hayata geçirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için çok çaba sarf ettiler. Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

BAHÇEM ÇAYIROVA BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Konuşmanın ardından Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet projenin kurdelesini kesti ve alanı hep birlikte gezdi. Serası ve bostanlarıyla yeşille iç içe bir nefes alanı sunan Bahçem Çayırova, ziyaretçilerinden tam not aldı. Başkan Çiftçi ve açılışa katılan isimler, sebze fidelerini de toprakla buluşturdu. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Bahçem Çayırova’mızı hemşehrilerimizin hizmetine açtık. 12 bin metrekarelik bu alanda artık çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz ve ailelerimiz; bostanlardan seralara, tarım atölyelerinden, etkinlik alanlarına kadar birçok farklı deneyimi birlikte yaşayabilecek. Bu heyecana ortak olan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.”

ÖZEL BİR YAŞAM ALANI

Şekerpınar Mahallesi’nde Metin Oktay Caddesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında hayat bulan proje kapsamında 12 bin metrekarelik alanda, Çayırovalı ilçe sakinleri doğayla iç içe bir ortamda toprakla buluşabilecek. 7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabildiği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak.

BİRÇOK SEBZE VE BİTKİ

Proje kapsamında oluşturulan bostan alanlarında karnabahar, brokoli, ıspanak, kara lahana, kırmızı lahana, salatalık, kereviz, marul, roka, pırasa ve Akdeniz Kıvırcığı yer alırken, sera alanında ise zakkum, oya, begonvil, taflan, biberiye, kasımpatı, formium, starliçe, areka palmiyesi, zamia, yasemin, duvar sarmaşığı, sukulent türleri ve sedum türleri yer alıyor.



(Erkan ERENLER)