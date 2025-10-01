Büyükşehir’den çiftçiye yüzde 75 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla bu yıl da yem bitkisi tohumu desteğini sürdürüyor. Sonbahar döneminde yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesi tohumlarından oluşan destek kapsamında üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

3 BİN ÇİFTÇİYE DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” çerçevesinde yaklaşık 3 bin çiftçiye tohum desteği sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle başvuru yapmaları gerekiyor.

İLÇELERE GÖRE BAŞVURU NOKTALARI

Yüzde 75 hibeli tohum desteğinden yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, Kandıra’daki üreticiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 8 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurabilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası’na, Karamürsel ilçesindeki üreticiler Karamürsel KO-MEK binasına 2-3 Ekim tarihlerinde başvurabilecek. Gölcük ilçesindeki çiftçiler ise 7-8 Ekim tarihlerinde Gölcük Ziraat Odası’na müracaat edebilecek.



(Erkan ERENLER)