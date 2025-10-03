banner1192
ASAYİŞ:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısı Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 57 gündem maddesi görüşülüp karara bağlanırken, Hal Müdürlüğü’ne bildirilmeden mal sevkiyatı yaptığı tespit edilen iki firmaya toplam 100 bin 181,55 TL idari para cezası uygulandı.

Encümenden belgesiz mal sevkiyatına ceza

03 Ekim 2025 Cuma 10:40

 BELGESİZ MAL SEVKİYATINA CEZALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı ilk encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleşti. Çeşitli konuların görüşüldüğü toplantıda belgesiz mal sevkiyatı yapan iki firmaya para cezası uygulandı. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, Hal Müdürlüğü’ne bildirilmeden mal sevkiyatı yaptığı tespit edilen iki firmaya toplam 100 bin 181,55 TL idari para cezası kesildi.

 

DENETİMLER DEĞERLENDİRİLDİ
Encümen toplantısında, özel halk otobüsü şoförlerine yönelik şikâyetler ve zabıta denetimleri de ele alındı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kartepe ve Gebze’de hizmet veren iki şoförün araçlarını bağlama kararını encümen onayına sundu. Alınan karar kapsamında Kartepe’de faaliyet gösteren şoförün aracı 15 gün, yolcuyla kavga eden Gebze’deki şoförünün aracı ise üç gün süreyle bağlanması kararı alındı.

 

47 ŞOFÖRE TOPLAM 138.791 TL CEZA
Toplu taşımada belirlenen 47 ihlale ilişkin yapılan denetimler sonucunda bu şoförlere toplam 138 bin 791 TL idari para cezası uygulandı. İhlaller arasında sefer saatlerine uymamak, belde dışı yolcu taşımak, sefer sırasında sigara içmek, durakta bekleyen yolcuyu almamak, yolcuyla münakaşa etmek, tehlikeli araç kullanmak ve güzergâhını tamamlamamak gibi kurallara uymamak yer aldı.

 

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin aralıksız süreceğini ve vatandaşların toplu taşımada huzur ve güvenle seyahat edebilmesi için gereken önlemleri almaya devam edeceğini duyurdu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Körfez Mahallesi’nde izinsiz açılan 408 metrekarelik satış ofisine de 20 günlük ecrimisil bedeli ve toplam 20 bin 196 TL idari para cezası uygulandı.

(Ömer İLGEÇ)

