Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı geçti

GALLİNAT’TAN 18 SAYI
Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, farkı iyiye yükseltti. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ardından temsilcimiz mücadeleden 103-76’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer ismi 18 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 17, Berkay Candan’ın 14, Hakan Yapar’ın 12 ve Erdi Gülaslan’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
“EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ”
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda iLab Basketbol’u farklı mağlup ederek üçte üç yapıyoruz. Mücadele, azim ve takım ruhuyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu galibiyet, tribünlerden gelen güçlü desteğin ve sahadaki inancın eseri” dedi. Ligde lider olarak yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, dördüncü hafta karşılaşmasında 11 Ekim Cumartesi günü Yalova Basketbol’a konuk olacak.
(Erkan ERENLER)