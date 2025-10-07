SPOR:
Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı geçti

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, üçüncü haftada karşılaştığı iLab Basketbol’u 103-76 mağlup ederek, sezona üçte üçle başladı.

07 Ekim 2025 Salı 09:36

 Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine, şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve lige de güçlü bir giriş yapan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sezonun üçüncü karşılaşmasında sahasında iLab Basketbol’u konuk etti. Karşılaşmaya Can Uğur Öğüt, Ahmet Kutay Güneş, Roberto Gallinat, Hakan Yapar ve Tarık Sezgün ilk beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk çeyrekte savunmada ve hücumda istediği oyunu sergileyemeyen temsilcimiz, periyodu 21-27 geride kapattı. İkinci periyotla birlikte oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 55-46’lık üstünlükle 9 sayı farkla girdi.

 

GALLİNAT’TAN 18 SAYI

Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Çayırova Belediyesi, farkı iyiye yükseltti. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyreğin ardından temsilcimiz mücadeleden 103-76’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer ismi 18 sayıyla Roberto Gallinat olurken, Jamari Traylor’un 17, Berkay Candan’ın 14, Hakan Yapar’ın 12 ve Erdi Gülaslan’ın 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

 

“EMİN ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ”

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda iLab Basketbol’u farklı mağlup ederek üçte üç yapıyoruz. Mücadele, azim ve takım ruhuyla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu galibiyet, tribünlerden gelen güçlü desteğin ve sahadaki inancın eseri” dedi. Ligde lider olarak yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, dördüncü hafta karşılaşmasında 11 Ekim Cumartesi günü Yalova Basketbol’a konuk olacak. 

(Erkan ERENLER)

