ASAYİŞ:
KOCAELİ’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan R.A. (20), Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

06 Ekim 2025 Pazartesi 14:52

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. (20) isimli şahıs, 05 Ekim 2025 günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
ifadelerine yer verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

