KOCAELİ’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. (20) isimli şahıs, 05 Ekim 2025 günü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,
İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
ifadelerine yer verildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.