KOCAELİ’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan R.A. (20), Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.