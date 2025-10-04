banner1192
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Üniversitesi’nde kitaplar dalından toplandı

15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde geleneksel hale getirilen “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği bu yıl da şehri edebiyat kokusuyla buluşturdu. Sabahın ilk ışıklarında İzmit Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı’nda başlayan etkinlik, saat 11.00’de Kocaeli Üniversitesi’nde devam etti. Üniversitenin yeşil kampüsünde ağaçlara asılan 1000 kitap, öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından dakikalar içinde toplandı.

Kocaeli Üniversitesi'nde kitaplar dalından toplandı

04 Ekim 2025 Cumartesi 09:49

 PROTOKOL DE KİTAP TOPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kitap Fuarı öncesinde geleneksel hale getirdiği “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliğinin heyecanı bu kez Kocaeli Üniversitesi’nde yaşandı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt de öğrencilerle birlikte kitap topladı. Rektör Cantürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kitap fuarı şehrimizin marka etkinliklerinden biri. Bu fuara bütün öğrencilerimizi davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte biz de aktif rol alıyoruz. Kitap en önemli zenginliğimiz, çok okumamız lazım. Ayrıca görme engelli öğrencilerimiz için hazırladığımız kabinde, fuar boyunca kitap okuma ve seslendirme çalışmaları sürecek. Hep birlikte bu büyük etkinlikten faydalanalım” ifadelerini kullandı.

 

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER BİR ARADA
Etkinlik kapsamında öğrencilerin yanı sıra akademisyenler de dallardan kitap toplamanın heyecanını yaşadı. Üniversite bahçesinde rengârenk kitaplarla süslenen ağaçlar, adeta ikinci kez çiçek açtı. Her bir kitap, uzanan ellerde yeni bir yolculuğa çıkarken, etkinlik kitapseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

 

15. KOCAELİ KİTAP FUARI’NA GERİ SAYIM
15. Kocaeli Kitap Fuarı, 4-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak. 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunu ağırlayacak fuarda 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Bir milyonu aşkın ziyaretçinin beklenildiği fuar, Kocaeli ve çevre illerden gelen kitapseverleri kâğıdın büyülü dünyasında buluşturacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış
Kocaeli’de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ilk ağaçlarda açtı Kocaeli’de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ilk...
Ölümsüz eser, Milli İrade’de ilgiyle izlendi Ölümsüz eser, Milli İrade’de ilgiyle izlendi
Moda Akademisi’nde adaylar yeteneklerini sergiledi Moda Akademisi’nde adaylar yeteneklerini sergiledi
Kitap fuarı yolunda tüm hazırlıklar tamam Kitap fuarı yolunda tüm hazırlıklar tamam
Kütüphane buluşmaları Gebze’de kapanış yaptı Kütüphane buluşmaları Gebze’de kapanış yaptı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 15.'sini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, "Altaylardan Tuna'ya:...

Haberi Oku