KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli, kâğıdın büyülü dünyasıyla buluştu

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve söyleşi açısından en büyük kitap fuarı olan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kocaelililer, fuarın açılış saatinden önce Kocaeli Kongre Merkezi’nin önündeki giriş noktalarında sıraya girdi. Heyecanla kapıların açılmasını bekleyen kitap dostları saatler 10.30 gösterdiğinde kitap stantlarına yöneldi. Özlem sona ererken özellikle çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kocaeli, kâğıdın büyülü dünyasıyla buluştu

05 Ekim 2025 Pazar 09:47

 TANITIM ÇALIŞMALARI HASRETİ ARTTIRDI

Bu yıl “Anadolu Mayasının Esası Birliktir” temasıyla kapılarını açan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Bilindiği gibi Kocaeli günlerdir artık bir marka değeri olan ve hasretle beklenen Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlanıyordu. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen ve 9 gün sürecek uluslararası fuarın tanıtım çalışmaları haftalar öncesinden başladı. Konserler, söyleşiler, kitap etkinlikleri ile gerçekleşen tanıtım etkinlikleri bir anlamda vatandaşların kitap fuarına olan özlemini daha da arttırdı.

 

HASRET SONA ERDİ

3 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilen resmi açılış töreninin ardından ise 4 Ekim Cumartesi günü (bugün) sabahı Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Vatandaşlar açılış saati olan 10.30’dan önce fuarın gerçekleştirildiği Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek turnikeler önünde sıraya girdi. Saatler 10.30’u gösterdiğinde ise hasret bitti ve kitap dostları kongre salonu ve otopark alanında kurulan çelik yapılardaki kitap stantlarına yöneldi.

 

ÇOCUKLARIN KİTAP SEVGİSİ

Öte yandan kitap fuarının ilk günü, sabahın erken saatlerinde Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na koşanların başında çocuklar geldi. Minik kitap dostları anne ve babaları ile birlikte stantların arasında koşturarak sevdiklerin yayınları bulmaya çalıştı. Sevdikleri kitapları bulan çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

 

DOPDOLU BİR KİTAP FUARI

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 04-12 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi ile otopark alanında kurulan çelik yapı içerisinde gerçekleştirilecek. Kitap dostları, fuarı bu tarihler arasında her gün 10.30-21.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Türk Dünyası’nın köklü birlik ruhunu, ortak değerlerini ve kültürel sürekliliğini merkeze alan fuar, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu yıl fuarda 515 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve sahaf yer alacak. Ayrıca fuar süresince edebiyatseverleri 1050 söyleşi, panel ve imza etkinliği bekliyor. Prof. Dr. Kemal Sayar’ın onur konuğu olduğu uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın teması ise bizi biz yapan değerlerin başında gelen “Anadolu Mayası” olarak belirlendi.

(Emre KAHRAMAN)

