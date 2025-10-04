TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ SAHADA

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini düzenli aralıklarla yıkayarak dezenfekte ediyor. Özel donanımlı araçlarla yürütülen çalışmalar sayesinde konteynerler hem hijyenik hale getiriliyor hem de kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçiliyor.

DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE İÇİN

Çalışmalar kapsamında mahallelerdeki tüm konteynerler sırayla araçlara yükleniyor; iç ve dış yüzeyleri yüksek basınçlı su ile temizlendikten sonra dezenfektan uygulaması yapılıyor. Böylece hem çevre sağlığı hem de vatandaşların yaşam kalitesi korunuyor.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA TEMİZLİĞE ÖNEM VERİYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, göreve geldiği günden bu yana temizlik çalışmalarını belediye hizmetlerinin en önemli başlıklarından biri olarak gördüğünü vurguladı. Başkan Ömeroğlu “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşam sürmesi için temizlik çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak konteynerleri yıkayıp dezenfekte ederek hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor hem de çevre sağlığını güvence altına alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik ve çevre düzenine hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu kapsamda eskiyen ve deforme olan çöp konteynerlerimizi yenileriyle değiştiriyor, araç filomuzu da yeni takviyelerle güçlendiriyoruz. Daha temiz ve yaşanabilir bir Dilovası için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK