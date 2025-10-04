Büyükşehir personeli “Canva” eğitimi aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline kurumsal iletişimde gerekli olan ve profesyonel dijital tasarımı içeren “Canva” eğitimi verdi. Böylece personelin, dijitalleşme sürecine daha donanımlı şekilde adapte olması hedeflendi.

KURUM İÇİ EĞİTİMDE CANVA ETKİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında personelin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Canva” eğitimi, kurum bünyesindeki personele yönelik gerçekleştirildi.

DİJİTAL İÇERİK GELİŞTİRME BECERİLERİ ARTIRILIYOR

Eğitimin temel amacı; personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak, dijital tasarım alanında bilgi ve beceri kazandırmak ve dijital içerik üretme yetkinliklerini artırmak oldu. Katılımcılar, Canva’nın az bilinen işlevlerini keşfederken; inovatif sunum teknikleri, sosyal medya içeriği hazırlama, hareketli grafikler ve kurumsal kimlik tasarımı gibi konularda uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İÇERİK ÜRETİMİ EĞİTİMDE YER ALDI

Eğitimde, sunum hazırlama tekniklerine yönelik içeriklerin yanı sıra, “Yapay zekâ destekli içerik üretimi” gibi ileri düzey araçlar da tanıtıldı. Böylece personelin, dijitalleşme sürecine daha donanımlı şekilde adapte olması hedeflendi.

PROFESYONEL İÇERİK ÜRETİMİ VE ETKİLİ İLETİŞİM VURGUSU

Katılımcılara kurum içi görsel içeriklerin daha profesyonel hazırlanması, etkili sunum becerilerinin geliştirilmesi ve vatandaşla doğru iletişim kurmanın önemi de aktarıldı. Eğitim sürecinin, personelin iş yaşamında daha yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretebilmesine olanak tanıması bekleniyor.

KATILIMCILARA E-DEVLET ONAYLI BELGE VERİLECEK

Yoğun ilgi gören eğitimin sonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından tüm katılımcılara e-Devlet üzerinden sorgulanabilir katılım belgesi verileceği bildirildi.



(Erkan ERENLER)