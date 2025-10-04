banner1192
GENEL:
GTÜ Kavşağı yeni haliyle trafiği rahatlatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de kesintisiz ve rahat bir ulaşım için akıllı kavşaklardan yeni yolların yapımına kadar kentin birçok noktasında projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, mevcut haliyle trafik yoğunluğuna cevap veremeyen GTÜ Kavşağı’nda düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

GTÜ Kavşağı yeni haliyle trafiği rahatlatacak

04 Ekim 2025 Cumartesi 09:46

 REFÜJ VE KALDIRIMLAR YAPILIYOR

Gebze Teknik Üniversitesi Kavşağı, İstanbul ve Gebze bölgesinden üniversite kampüsü ve Darıca ilçesine girişler de önemli bir güzergâh olarak kullanılıyor. Kavşak bölgesinin eski haliyle trafik yoğunluğuna cevap verememesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor. Çalışmalar dahilinde bölgede ilk olarak 760 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirildi. 6 bin metreküp yarma kazı, 2 bin metreküp dolgu, 2 bin metreküp taş duvar ve fiber optik altyapı imalatları tamamlandı.

 

KAVŞAK ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

5 bin metrekare parke döşemesi, 2 bin 100 metre bordür ve bin metre refüj bordür döşeme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bin 200 metreküp trimer kazı, bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi 3 bin ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek. Aşınma asfaltından sonra çizgiler çizilerek çalışmalar tamamlanacak. Ayrıca kavşak bölgesinin daha estetik görünümü için 28 adet aydınlatma direğinin montajı da yapılacak.

 

TRAFİK DAHA DÜZENLİ VE RAHAT OLACAK

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığı bölgede bulunan yollar, düzenleme kapsamında genişletildi. Kavşağa ulaşan katılım kollarının giriş kısımları trafik kazalarına sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlendi. Trafiğin daha rahat ve akıcı bir şekilde işleyebilmesi için yapılan çalışmaların Ekim ayının ortasında tamamlanması planlanıyor.

(Erkan ERENLER)

