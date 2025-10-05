banner1192
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kitap Fuarı’ndan Türkiye’ye yeşil mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, 15’incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda doğaya umut olacak anlamlı bir iş birliğine imza attı. “Her Çocuk Bir Fidan” projesi kapsamında ziyaretçilere ücretsiz fidanlar dağıtılırken, aynı zamanda isteyenler bağış yaparak Türkiye’nin farklı bölgelerinde yanan ormanların yeniden yeşertilmesine katkı sundu.

Kitap Fuarı'ndan Türkiye'ye yeşil mesaj

05 Ekim 2025 Pazar 09:50

 ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl sadece kitap tutkunlarını değil doğaseverleri de bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle açılan özel stantta ziyaretçilere ücretsiz fidan dağıtımı ve bağış imkânı sunularak yanan ormanlara dikkat çekildi. Sosyal sorumluluk temasıyla öne çıkan etkinlik, fuarın en anlamlı durağı oldu.

 

HER ÇOCUK BİR FİDAN

Bu yıl sosyal sorumluluk projesini üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte “Her Çocuk Bir Fidan” sloganıyla farkındalık yarattı. Bu özel stantta ziyaretçilere ücretsiz fidanlar dağıtılırken, aynı zamanda isteyenler bağış yaparak Türkiye’nin farklı bölgelerinde yanan ormanların yeniden yeşertilmesine katkı sundu. Hem çocuklar hem de yetişkinler için düzenlenen etkinlikte doğanın korunmasına yönelik bilgi panoları ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

 

OKUYAN ELLER, YEŞERTEN KALPLER

15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl, kitap sayfalarının arasında doğa sevgisini de yeşertti. Ziyaretçiler, hem kitapların dünyasında yeni ufuklar keşfederken hem de doğaya bir fidanla katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı proje, kültürle çevre bilincini buluşturarak Kocaeli’den tüm Türkiye’ye ilham verdi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Kocaeli Kitap Fuarı Türkiye'de marka haline geldi Büyükakın: “Kocaeli Kitap Fuarı Türkiye'de...
Gonca’dan kitap fuarında anlamlı stant Gonca’dan kitap fuarında anlamlı stant
Kocaeli, kâğıdın büyülü dünyasıyla buluştu Kocaeli, kâğıdın büyülü dünyasıyla buluştu
Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış Kocaeli Kitap Fuarı'na görkemli açılış
Kocaeli Üniversitesi’nde kitaplar dalından toplandı Kocaeli Üniversitesi’nde kitaplar dalından toplandı
Kocaeli’de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ilk ağaçlarda açtı Kocaeli’de gelenek bozulmadı, kitaplar yine ilk...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Kocaeli Kitap Fuarı Türkiye'de...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ilk gününde...

Haberi Oku