Gonca’dan kitap fuarında anlamlı stant

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 15. Kitap Fuarı, bu yıl çok özel bir standa ev sahipliği yapıyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeleri ve topluma daha güçlü katılmaları için fuarda özel bir alan açtı.

ÖZEL BİREYLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Kitap Fuarı’nda yerini aldı. Kurulan stantta özel gereksinimli bireyler, velileriyle birlikte gün boyunca ziyaretçileri karşılıyor ve kitap satışında aktif rol alıyor. Çocuklara burada kitap satma sorumluluğu verilerek, hem insanlarla iletişim becerilerinin güçlenmesi hem de kazandıklarından harçlık elde etmeleri hedefleniyor.

PSİKOLOJİ VE ÖZEL EĞİTİM KİTAPLARI

Stantta özellikle özel eğitim ve psikoloji alanına dair kitaplar satışa sunuluyor. Böylece hem ziyaretçilere değerli içerikler ulaştırılıyor hem de bireylerin deneyim kazanması sağlanıyor. Ayrıca gelen ziyaretçiler, burada özel gereksinimli bireylerle sohbet ederek onların dünyasını yakından tanıma fırsatı da bulacak. Bu bakımdan hem Gonca’nın değerli üyeleri toplumda aktif rol oynayarak, iletişim becerilerini güçlendirecek hem de Kocaeli Kitap Fuarı’nda rol alarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Fuarın ilk gününde stant başında yer alan özel gereksinimli Selen Gülsoy, “Kendimi çok iyi hissediyorum, biraz heyecanlıyım ama Büyükşehir’e bana bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum, katkı sağlayacağıma inanıyorum” diyerek duygularını paylaştı. Anne Birgül Gülsoy ise kızının böyle bir projede yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Kızımın böyle bir projede yer aldığı için çok sevinçliyim” dedi.

GONCA STANDINDA ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Kapılarını 15.Kocaeli Kitap Fuarı’nda açan Gonca’nın standında üniversite öğrencileri de var. Stantta görev yapan üniversite öğrencisi de deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, “İlk defa böyle bir yerde çalışıyorum. Gonca’yı uzun zamandır takip ediyorum ve stant açtıklarını görünce hemen başvurdum. Hemşirelik okuyorum, burada çok değerli bir deneyim elde edeceğim. Özel bireylerin hayatına farklı bir açıdan bakacağım, çok mutluyum” sözleriyle heyecanını aktardı.

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖRNEK ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımını desteklerken, aynı zamanda genç gönüllülere de unutulmaz bir deneyim kazandırıyor. 9 gün sürecek Kitap Fuarı sayesinde bireyler kendilerini değerli hissedeceği keyifli günler geçirecek.



(Emre KAHRAMAN)