Çayırova Zabıtası’ndan okul kantinlerinde denetim

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Öğrencilerin sağlığını korumak ve onların gelecekte daha sağlıklı bir birey olarak yetişmesine imkan sunmak için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantin ruhsatlarını, işyeri açma ruhsatlarını ve hijyen eğitim belgelerini de denetledi. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrenci sağlığını korumak adına denetimlerine ara vermeden devam edeceğini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik cezai işlem uygulaması da gerçekleştirdi.
(Erkan ERENLER)