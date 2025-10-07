Çayırova Zabıtası’ndan okul kantinlerinde denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki ilk ve ortaokullar ile liselerin kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Tespit edilen aksaklıklara ilişkin cezai işlem uygulanan denetimlerde, kantinlere de mevzuata ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu bağlamda okulların açılmasıyla birlikte, okul kantinlerinde hijyen, fiyat, son kullanma tarihi, ürün çeşitleri, mevzuat uygunluğu vb. denetimleri yapıyor. Düzenli aralıklarla okul kantinlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün Akse Mahallesi’nde yer alan okulların kantinlerini denetledi. İlk olarak kantinlerdeki ürünlerin mevzuata uygunluğunu inceleyen ekipler, daha sonrasında da kantinde yer alan ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öğrencilerin sağlığını korumak ve onların gelecekte daha sağlıklı bir birey olarak yetişmesine imkan sunmak için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantin ruhsatlarını, işyeri açma ruhsatlarını ve hijyen eğitim belgelerini de denetledi. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrenci sağlığını korumak adına denetimlerine ara vermeden devam edeceğini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik cezai işlem uygulaması da gerçekleştirdi.



(Erkan ERENLER)