Küçük okurlar için büyük eğlence

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Kütüphanem Kocaeli”ye ayrılan özel alanda çocuklar keyif dolu anlar geçiriyor. Birbirinden renkli atölyelerde diledikleri gibi vakit geçiren çocuklar, kitapların gizemli dünyasını keşfediyor.

07 Ekim 2025 Salı 09:40

 MİNİKLER İÇİN ÇOK ÖZEL ATÖLYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, ilk gününden itibaren çocuklara yönelik etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Kocaeli Kongre Merkezi’nde organize edilen dev etkinlikte, “Kütüphanem Kocaeli”ye ayrılan özel alanda minikler için birbirinden renkli atölyeler düzenlendi.

 

“BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİN VAR” ETKİNLİĞİ

Güne “Masal Atölyesi” ile başlayan çocuklar, hayal dünyalarının kapılarını aralayarak anlatılan masalları dikkatle dinledi. Ardından “Konuşturan Kitaplar Atölyesi”nde kitapların gizemli dünyasını keşfeden minikler, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. “Başımın Üstünde Yerin Var” etkinliğinde ise çocuklar başlarının üstünde taşıdıkları kitaplarla bitiş çizgisine en erken ulaşan kişi olmak için gayret gösterdi. Çizgiye ulaşanlar kitap hediyesi kazanarak etkinlikten mutlu ayrıldı.

 

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Açık hava sahnesinde ise çocuklar için hazırlanan “Hacivat Karagöz Yeni Misafir” adlı gölge oyunu sergilendi. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli temsilcilerinden Hacivat ile Karagöz’ün eğlenceli diyalogları, küçük izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kitap fuarında minik ziyaretçiler için hazırlanan bu etkinlikler, hem eğitici hem de eğlenceli yönüyle ailelerden de tam not aldı. Etkinlikler hafta boyu devam edecek olup, açık alan sahne etkinliği ziyaretçiler için 5, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde sürmeye devam edecek.

(Erkan ERENLER)

