Batı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda “Süper Beyin Teorisi’ni” anlattı

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonluğunda gerçekleşen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden değerli söyleşilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen “Süper Beyin Teorisi” başlıklı söyleşide konuşan Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, beynin potansiyeli, zekâ çeşitleri ve Türkiye’nin kültürel mirası üzerine önemli mesajlar verdi. Batı, “Sadece zeki insan olmak yetmez” dedi.

ZEKÂ TÜRLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bu yıl “Anadolu Mayası” temasından yola çıkarak gerçekleştirilen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Uğur Batı yine bir kitap fuarında sevenleri ile buluştu. Batı, konuşmasına “Hepimiz hayatta yeteri kadar zeki insanla tanışmışızdır. Akademik olarak zeki sayılan kişiler bile bilişsel olarak zekâlarını tam anlamıyla kullanamayabiliyor” sözleriyle başladı. En zeki insan olmanın tek başına başarıyı garantilemediğini vurgulayan Batı, Mozart örneğiyle ritmik zekâ gibi farklı zekâ türlerinin önemine dikkat çekip, “Bu salondaki herkes, bazen en iyi yapabilecekleri işleri bulamadan dünyadan ayrılıyor” dedi.

“COĞRAFYA KADER DEĞİLDİR”

Türkiye’nin zengin kültürel mirasına ve coğrafi özelliklerine değinen Batı, İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözüne alternatif bir bakış açısı sunarak, “Büyük ihtimalle İbn-i Haldun böyle dememiştir. Coğrafya kaderse, neden Anadolu’da bu kadar mükemmel uygarlıklar yetişti?” ifadelerini kullandı.

“HER YAŞTA ÇOCUKLARA UMUT AŞILAYIN”

Uğur Batı, umudun eğitimde ve başarıda önemli bir rol oynadığını belirterek, “Umutsuz çocuk hiçbir akademik sınavda başarılı olamaz. Bizim umut etmemiz için her zaman çok gerekli sebeplerimiz var” dedi. Türkiye’nin tarih boyunca hiçbir dönem devletsiz kalmadığını hatırlatan Batı, kültürel mirasın bu sürekliliğin temeli olduğunu vurguladı. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı’ya plaket takdim etti.



(Emre KAHRAMAN)