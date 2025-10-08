KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli Şehir Tiyatroları gururla sunar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Tiyatroları, yeni sezona dopdolu bir repertuvarla giriyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan seyirciyi sahnelerinde ağırlamaya hazırlanan Şehir Tiyatroları; özel prömiyerler, turneler ve ödüllü yapımlarla sanatseverlere unutulmaz bir yıl yaşatacak.

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:04

 AÇILIŞ “KUSURSUZ DÜNYA’YA YOLCULUK”

Sezonun ilk büyük buluşması 9 Ekim Perşembe günü minik seyirciler için hazırlanan “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” müzikali olacak. Şehir Tiyatroları, bu yapımı yalnızca çocuklara değil, ailelere de hitap edecek şekilde sahneleyerek, sahnedeki heyecanın hep birlikte yaşanmasını amaçlıyor.

 

TİYATRO TARİHİNDE BİR İLK
30 Ekim’de tiyatroseverler, Türk mimarlık tarihinin dâhisi Mimar Sinan’ın yaşamını günümüz bakış açısıyla konu alan “Sinan” oyununun dünya prömiyerine tanıklık edecek. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan eser, sanat ve mimarlık tarihine farklı bir bakış sunacak. Ardından 11 Kasım’da Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın 28. kuruluş yıldönümü yeni oda tiyatrosunda özel bir prömiyerle kutlanacak. Seyirciler, bu özel günde “Unutmak” adlı oyunla buluşacak.

 

YENİ SEZONDA SÜRPRİZLER DEVAM EDİYOR
2025’in ilk ayında sahneye taşınacak “Karar” adlı oyun, usta yönetmen Şakir Gürzimar rejisiyle sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olacak. Bunun yanında “Mevlana İdris’ten Masallar Radyo Tiyatrosu” ve “Hayal Perdesi” gibi geleneksel çizgideki eserler farklı bir sanat deneyimi sunarken, ilçe belediyelerine özel hazırlanan “On İkinci Gece” ve “O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbisem” oyunları da turnelerle seyircilerle buluşacak.

 

ÖDÜLLÜ YAPIMLAR SAHNEYE DÖNÜYOR

Daha önce yoğun ilgi gören ve ödüller kazanan yapımlar da yeni sezonda repertuvarda yer almayı sürdürecek. Böylece Kocaeli Şehir Tiyatroları, hem yeni prodüksiyonlarla hem de klasikleşen eserlerle dolu dolu bir programla sanatseverlere seslenecek.

(Ömer İLGEÇ)

