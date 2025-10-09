ASAYİŞ:
Eşinin intihar ettiğini öne süren koca tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşi Fadik Polat'ın tabancayla intihar ettiğini iddia eden şüpheli, soruşturma sırasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

09 Ekim 2025 Perşembe 09:39

 Olay, 30 Eylül günü saat 14.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evden silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından vurulduğu belirlenen Fadik Polat (26), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
  Eşi R. Polat, polise verdiği ilk bilgide eşinin intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan şüphelinin çelişkili beyanları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. R. Polat'ın emniyet ve savcılıkta farklı beyanlarda bulunduğu, bir ifadesinde olay anında evde olduğunu, diğerinde ise dışarıda olduğunu söylediği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca geçmişte eşine birkaç kez şiddet uyguladığını da itiraf ettiği öğrenildi. 
  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R. Polat, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


