Çayırova sporun kalbi olacak dev fabrika

Çayırova’nın geleceğine ve yarınlarına büyük katkılar sunacak, tamamlandığında, ilçenin spor altyapısını güçlendirecek Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan, tamamlandığında ilçenin ikinci spor salonu olacak ve uluslararası basketbol müsabakası oynamaya uygun salonuyla, sadece bölgede değil ülke genelinde fark yaratacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda koltuk montajının tamamlanmasının ardından, parke montajına geçildi. FİBA standartlarına uygun olarak inşa edilen ve Çayırova’ya basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak salonda, parke montajı da süratle tamamlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen 10 branştan sporcunun aynı anda ve toplamda 11 farklı branştan sporcunun antrenman yapmasına olanak sunacak projede, ana spor salonunda devam eden parke çalışmasının yanı sıra, elektrik kablolama ve asansör montaj işleri devam ediyor. Yan spor salonlarında asma tavan çalışmaları sürerken, tesisin kazan dairesinde mekanik imalatı da sürüyor.

3 BİN 500 KİŞİLİK SEYİRCİ KAPASİTESİ

Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandıktan sonra Çayırova’ya basketbolu sevdiren ve ilçeyi gururla Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle de Çayırovalı basketbolseverleri konuk edecek. Atatürk Mahallesi’nde 5 dönüm arazide inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulması amaçlanıyor.



(Erkan ERENLER)