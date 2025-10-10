ASAYİŞ:
Gebze'de inşaat temeli yanındaki müstakil evin duvarı çöktü, 4 kişilik aile tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat temelinin bitişiğindeki müstakil evin duvarının bir bölümünün çökmesi sonucu 4 kişilik aile tahliye edildi.

10 Ekim 2025 Cuma 10:26

 Olay, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi 1830. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat temelinin üst kısmındaki müstakil evin duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında evde bulunan Yılmaz T. ile 3 çocuğu, panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evin kullanıma elverişli olmadığı belirlendi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, ev mühürlenerek girişlere kapatıldı. 
 Ev sahibi Yılmaz T., yan taraftaki inşaat nedeniyle aylardır tehlike yaşadıklarını söyledi. Gerekli başvuruları yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını iddia eden Yılmaz T., "4 kişilik aileyiz, iki kızım ve oğlum var. Evin içi gözüküyor, can güvenliğimiz yok" dedi. 
 Tahliye edilen ailenin, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına yerleştiği öğrenildi. 


İHA
