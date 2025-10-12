Türkiye’deki Amerika: 1910–1970 Sergisi İstanbul’da Açıldı

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, koleksiyon sahibi Doç. Dr. Sefer Darıcı, sergi küratörü ve Medya Çalışmaları & Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Özgenur Reyhan Güler ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı. Sergi, Türk–Amerikan ilişkilerini tarihsel belgeler ışığında ele alarak kültürel diplomasiye katkı sunmayı hedefliyor.

KGK tarafından, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde 13 Eylül’de gerçekleştirilecek “Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni” öncesinde açılan sergide, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihsel belleği, görsel belgeler, arşiv küpürleri ve nadir objeler aracılığıyla ziyaretçilere sunuluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı’nın özel arşivi, İstanbul’da ilk kez sergilenmeye başladı. Serginin küratörlüğünü Dr. Özgenur Reyhan Güler üstlendi. Sergi, 8 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İstanbul Vadi’deki sergi salonunda düzenlenen açılış törenine, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bakırköy eski Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı, KGK yönetim kurulu ve meclis üyeleri, bazı KGK üyesi gazeteciler, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve KGK il temsilcisi Meral Ay, medya, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler ile İstinye Üniversitesi çatısı altında KGK-AB işbirliği projesi kapsamında gerçekleşecek MedyaLab eğitiminde bulunan öğrenciler katıldı.

Türk-Amerikan Yılı dolayısıyla İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye’deki Amerika sergisi kapsamında Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, sergiyi gezerek İletişim Fakültesi öğrencileriyle belgesel üzerine anlamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kahraman, Türk–Amerikan ilişkilerinin geçmişine ışık tutan serginin tarihî önemine dikkat çekerek, öğrencilerle deneyimlerini paylaştı ve belgesel yapımının incelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayında konuşan Araştırmacı-Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Değerli izleyenlerimiz, Amerika hayali özellikle bizim kuşakta çok yaygındı; Amerika’ya gidecek, zengin olacak düşüncesi… Türk-Amerikan ilişkileri hep inişli çıkışlı olmuştur ama Osmanlı döneminde başlayan bu ilişkiler, Cumhuriyet döneminde de ilgi ve yakınlık görmüştür.

Şu an önemli bir yerdeyiz, İstinye Üniversitesi’ndeyiz. Küresel Gazeteciler Konseyi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen bu sergiyi gezdik. Tarihe not düşmek istedik. 2015 yılında Amerika’ya gitmiştik, şimdi sizleri o dönemde çektiğimiz Amerika’daki Türkiye belgeseliyle baş başa bırakıyoruz.

