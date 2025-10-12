KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Usta yazar, Kitap Fuarı’nda okurlarını tarihe yolculuğa çıkardı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, yazar ve okurların buluşma adresi oluyor. Bu bağlamda polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit, hayranlarıyla buluştuğu söyleşide sadece edebiyatı değil, Anadolu'nun kadim tarihini de masaya yatırdı. Yeni romanından yola çıkarak Roma’dan Truva’ya, Göbeklitepe’den Osmanlı’ya uzanan derinlikli bir kültürel anlatı sunan Ümit, “Bu topraklar insanlık tarihinin başladığı yer. Gerçek tarihimiz Göbeklitepe ile başlıyor” dedi.

Usta yazar, Kitap Fuarı'nda okurlarını tarihe yolculuğa çıkardı

12 Ekim 2025 Pazar 11:19

 “HER ŞEY TİBER NEHRİ’NDEN ÇIKAN CESETLERLE BAŞLIYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Anadolu Mayası” temasıyla bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kitap Fuarı, birbirinden değerli ünlü yazarlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda polisiye edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit, konuşmasında yeni romanının Berlin ve Roma arasında geçen bir polisiye hikâyeyle başladığını anlattı. “Tiber Nehri’nden iki ceset çıkar. Olayı soruşturan Türk başkomiserimizin yolu İstanbul’a düşer. Ancak asıl anlatmak istediğimiz bu toprakların tarihidir” diyen yazar, klasik bir polisiye romanın çok daha ötesine geçen bir hikâye sunduğunu vurguladı.

 

“GÖBEKLİTEPE’DE BAŞLAYAN UYGARLIĞIN MİRASÇILARIYIZ”

Konuşmasında Göbeklitepe’ye özellikle dikkat çeken Ümit, “İnsanlık tarihi burada başlıyor. Buzul Çağı’ndan çıkan insanlar burada tarım yapmadan önce tapınak yapmayı tercih etmiş. Bu, inancın ve kültürün ne kadar derin olduğunu gösteriyor” dedi. Ahmet Ümit ayrıca, Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan DNA analizlerinden söz ederek, “2.500 yıl önce yaşayan bir insanla bugün orada yaşayan bir işçinin DNA’sı yüzde 99.8 aynı çıktı. Bu topraklardan hiç gitmemişiz aslında. Burası bizim öz yurdumuz” şeklinde konuştu.

 

“KİM UYGARLIK KURDUYSA, BİZ ONLARIN MİRASÇISIYIZ”

Tarihin sadece Müslüman-Türk kimliğiyle sınırlanamayacağını vurgulayan yazar, “Bu bizim Türklüğümüze de Müslümanlığımıza da zarar vermez. Aksine bizi daha güçlü, daha köklü yapar” dedi. Ümit, konuşmasının sonunda tarihsel köklerin doğru anlaşılmasının bugünün kültürel politikaları için hayati olduğunu belirtti. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Ümit’e plaket takdim etti.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlar, kitapların çeşitlerinden memnun Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlar, kitapların çeşitlerinden...
Büyükşehir’den kent kültürüne miras Büyükşehir’den kent kültürüne miras
Şehir Tiyatroları, “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk” ile yeni sezonu açtı Şehir Tiyatroları, “Kusursuz Dünya’ya Yolculuk”...
Okuyan ve okutan kent Kocaeli Okuyan ve okutan kent Kocaeli
Kitap Fuarı’nda sinema keyfi sürüyor Kitap Fuarı’nda sinema keyfi sürüyor
Kitap Fuarı’nda münazara ve müzikal tiyatro bir arada Kitap Fuarı’nda münazara ve müzikal tiyatro bir...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlar, kitapların...
Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl yalnızca kitaplarla değil, valiz sesleriyle de yankılanıyor....

Haberi Oku