KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ KOLLUK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Cumhuriyet Savcıları Mahmut Çelikbilek, Abdullah Demircan, Gökhan Özümazlum, Engin Kurşun ve İsmail Akman ile Kocaeli il ve ilçe adli kolluk amirleri katıldı.

Toplantıda, soruşturma aşamasında kolluk birimlerince yürütülen işlemlerde savcılık ve kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, adli işlemlerin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli öneriler değerlendirildi.

Toplantı sonunda, adli hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılarak tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek