Ana Hedefimiz Türkiye’nin Gaz Arz Güvenliğini Sağlamak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasının en öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Bayraktar, Gazı evlerde, sanayide ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Bu alanların hepsinde talep artıyor. Doğal gaz, Türkiye için hayati öneme sahip

10 Ekim 2025 Cuma 16:45


Bakan Bayraktar, 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu’nda yaptığı konuşmada, enerji dünyasındaki tek mega trendin elektrifikasyon olduğunu vurgulayarak, ulaşım, tarım ve sanayinin giderek elektrikli hale geldiğini ifade etti.

Bayraktar, önümüzdeki 20 yılda Türkiye’de elektrik talebinin üç katına çıkacağını belirterek, sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerjiye ulaşmak için kapsayıcı, esnek ve dengeli bir stratejiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türkiye’nin güneş, rüzgâr, deniz üstü rüzgâr, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yaptığını açıkladı.

2035 yılı için en az 120 gigavat güneş ve rüzgâr kapasitesi hedeflediklerini belirten Bayraktar, nükleer enerjiye yapılan yatırımlara da değindi. Akkuyu’da 4 reaktör inşa ediyoruz. Sinop ve Trakya’da 8 yeni reaktör planlıyoruz. Ayrıca küçük modüler reaktörleri devreye alacağız. 2050 yılına kadar 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacının büyük kısmını boru hatlarıyla karşıladığını hatırlatarak, Rusya, İran ve Azerbaycan ile uzun süreli iş birliklerine dikkat çekti. 2016’dan sonra ABD kaynaklı LNG piyasasında önemli bir artış yaşandığını belirtti ve TürkAkım ile TANAP gibi yeni projelere yapılan yatırımlara değindi.

Petrol ve doğal gazda arama ve üretime de önem verdiklerini söyleyen Bayraktar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz üstü faaliyetlerden altyapıya kadar tüm süreçlere yatırım yaptıklarını belirtti. Hedefimiz, vatandaşlarımıza güvenli ve uygun fiyatlı enerji arzı sağlamak diye konuştu.

Bakan, ABD’de kömürden gaza geçiş örneğini hatırlatarak, doğal gazdan elektrik üretiminin daha rekabetçi olduğunu vurguladı. Sadece arz güvenliği değil, uygun fiyat ve rekabetçilik de önceliğimiz. Türkiye, bölgeye, özellikle Güneydoğu Avrupa’ya da enerji arz güvenliği konusunda katkı sağlayabilir ifadelerini kullandı.

