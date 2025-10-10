GÜNDEM:
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 2025-2026 AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve kent protokolünün yoğun katılımıyla düzenlendi.

10 Ekim 2025 Cuma 16:23

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, üniversitenin tanıtım videosunun gösterimiyle devam etti.

Törende, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Emirhan Pamukçu, Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş birer konuşma yaptı.

Açılış dersini ise Kocaeli AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü verdi.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

